Общество

«Это из банка»: как в Азербайджане людей оставляют без денег за один звонок

First News Media16:50 - Сегодня
В обычный рабочий день у Рамала зазвонил телефон. Номер был скрыт, но мужской голос на другом конце представился сотрудником банка.

Спокойным и уверенным тоном он сообщил, что на его «счете зафиксирована подозрительная операция и в целях защиты, нужно подтвердить данные».

Не заподозрив подвоха, Рамал выполнил все инструкции, полученные от “сотрудника банка”. Его попросили  назвать код из SMS и подтвердить данные карты, при этом постоянно подталкивая к быстрым действиям.

После завершения разговора звонок неожиданно прервался, а вскоре мужчина получил уведомление от банка. С его счёта были списаны средства. Позже стало очевидно, что он стал жертвой мошенников.

В Азербайджане онлайн-мошенничество за последние годы стало одной из самых распространённых форм киберпреступлений. Согласно данным международных отчётов по кибербезопасности, злоумышленники всё чаще используют не технические методы взлома, а манипуляции с человеческим фактором, вынуждая пользователей самостоятельно передавать конфиденциальные данные.

Одним из самых частых сценариев остаются звонки “из банка” или службы безопасности. Схема, как правило, хорошо отработанная: человеку сообщают о “подозрительной операции” и требуют срочно подтвердить данные — назвать код из SMS, продиктовать информацию карты или “отменить транзакцию”.

Одним из подтверждений того, что подобные схемы продолжают активно применяться в реальной практике, стал и недавний случай в Баку. Буквально сегодня стало известно о задержании одного из подозреваемых в телефонном мошенничестве, действовавшего по классической схеме «звонка из банка».

Эксперты отмечают, что основным фактором эффективности подобных атак является создание чувства срочности. У человека просто не остаётся времени перепроверить информацию — решение принимается автоматически, под влиянием эмоций.

Ещё одна распространённая схема — фальшивые сообщения о “выигрыше”. Пользователю пишут о призе — это может быть деньги, техника или бонусы от якобы известной компании.

В таких случаях человек чаще всего уже не задумывается о деталях и просто следует инструкциям на экране. В итоге “приз” оказывается лишь приманкой: никакой награды нет, а мошенники получают доступ к банковским данным или списывают средства со счёта.

Отдельное направление — поддельные сайты, которые визуально почти не отличаются от настоящих банковских или государственных сервисов. Такие страницы часто распространяются через мессенджеры или социальные сети.

После перехода на подобный сайт пользователь вводит данные, полагая, что авторизуется в своём аккаунте. Однако вся введённая информация сразу становится доступной злоумышленникам.

Несмотря на регулярные предупреждения, подобные схемы продолжают работать благодаря тому, что выглядят как обычные сообщения от официальных структур.

Азербайджанский ИТ-блогер, соучредитель и управляющий директор платформы Tedroid Бахтияр Гасанов в комментарии для 1news.az рассказал о том, какие меры цифровой безопасности необходимо соблюдать пользователям и почему онлайн-мошенничество остаётся актуальной проблемой.

По его словам, для защиты от онлайн-мошенников важно придерживаться базовых правил и внимательнее относиться к своим данным.

«Обычные пользователи, чтобы защититься от онлайн-мошенников, в первую очередь должны включить двухфакторную аутентификацию во всех своих аккаунтах, использовать сложные и разные пароли для каждой платформы, а также ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам из неизвестных источников», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что одними из самых распространённых ошибок остаются повторное использование паролей и доверие манипулятивным сообщениям.

«К наиболее критическим ошибкам относятся использование одного и того же пароля на разных сайтах, доверие сообщениям вроде “ваша карта заблокирована” или “вы выиграли приз”, а также поспешные решения, принятые под давлением», — сказал он.

Б.Гасанов отметил, что в большинстве случаев утечка данных происходит не из-за технического взлома.

«Ошибка возникает в тот момент, когда человек поддаётся социальной инженерии и сам передаёт данные мошенникам», — пояснил он.

По мнению эксперта, ключевой момент наступает тогда, когда пользователь самостоятельно раскрывает конфиденциальную информацию.

«Чаще всего это происходит, когда человек, поддавшись страху или ощущению срочности, сообщает код подтверждения или вводит данные карты на поддельном сайте», — подчеркнул эксперт.

Говоря о развитии онлайн-мошенничества, ИТ-блогер отметил, что схемы становятся всё более сложными и убедительными.

«В последние годы онлайн-мошенничество стало значительно более профессиональным. Сегодня используются технологии искусственного интеллекта для создания убедительных сообщений, а также методы клонирования голоса», — сказал он.

Эксперт отметил, что это делает подобные схемы особенно опасными для пользователей.

«Мошенники могут выдавать себя за знакомых, коллег или представителей организаций, что значительно усложняет распознавание обмана», — отметил эксперт.

Бахтияр Гасанов считает, что в таких условиях пользователям необходимо уделять больше внимания цифровой грамотности.

«Важно с осторожностью относиться к любым “срочным” сообщениям и не принимать решений, связанных с личными данными или деньгами, без дополнительной проверки», — резюмировал он.

Вюсаля Азимзаде

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Экономика

Состоялось 24-е заседание Азербайджано-российской государственной комиссии по ...

Экономика

В ГТК прокомментировали новость об армянском «экспорте» в Азербайджан - ...

Экономика

Азербайджан и РФ подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству - ...

Общество

В Сабирабаде перевернулся микроавтобус, перевозивший школьников - ВИДЕО

Студентам, потерявшим кормильца, упростили выплаты

Обвиняемая в присвоении 445 тыс манатов будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

Суд над Камраном Асадовым: 110 тысяч долларов за помощь на экзамене

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

Вырвали, раздавили, изуродовали: разрушение городской среды как тревожный сигнал

В Азербайджане в клубнику добавляют ядовитые вещества? — расспространились шокирующие КАДРЫ — ВИДЕО

В скандальном конфликте вокруг балета «Легенда о любви» расставлены все точки над «i» - ФОТО

Последние новости

В Сабирабаде перевернулся микроавтобус, перевозивший школьников - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Студентам, потерявшим кормильца, упростили выплаты

Сегодня, 19:45

Обвиняемая в присвоении 445 тыс манатов будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

Сегодня, 19:30

Кубок Президента по гребле впервые стартует на Сарсангском водохранилище

Сегодня, 19:10

Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Сегодня, 18:52

Суд над Камраном Асадовым: 110 тысяч долларов за помощь на экзамене

Сегодня, 18:45

Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии

Сегодня, 18:31

В Италии грабители взяли в заложники клиентов и сотрудников банка - ВИДЕО

Сегодня, 18:23

В Баку водитель скорой помощи задержан за вождение в наркотическом опьянении - ВИДЕО

Сегодня, 18:07

Сахиба Гафарова: Между законодательными органами России и Азербайджана налажено очень эффективное сотрудничество

Сегодня, 18:00

Состоялось 24-е заседание Азербайджано-российской государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 17:51

США завершили вывод своих сил из Сирии

Сегодня, 17:43

Мерц заявил о готовности ФРГ содействовать свободе судоходства в Ормузском проливе

Сегодня, 17:30

Хегсет: США не надеются на союзников в операциях в Ормузском проливе

Сегодня, 17:14

​​​​​​​В Турции проводили в последний путь погибших при нападении в школе Кахраманмараша - ФОТО

Сегодня, 17:13

Оверчук: РФ нацелена продолжать работу с Азербайджаном и Ираном по МТК Север - Юг

Сегодня, 17:07

Пентагон: США намерены перехватывать иранские суда, включая танкеры

Сегодня, 17:06

Пентагон готов возобновить боевые действия против Ирана

Сегодня, 17:06

США сохранят морскую блокаду, если Иран откажется от сделки, заявил Хегсет

Сегодня, 17:04

Подписан меморандум между Милли Меджлисом и Палатой советников парламента Марокко - ФОТО

Сегодня, 16:55
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифамиСегодня, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22