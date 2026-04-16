Официальные лица Азербайджана и России прибыли в Зангилан - ФОТО

Участники 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией прибыли в город Зангилан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев предоставил делегациям обеих сторон подробную информацию о городе Зангилан.

Было отмечено, что в Зангилане уже проведены значительные работы по реконструкции. В городе заложены фундаменты 2-го, 3-го и 4-го жилых комплексов, а также детского сада. Состоялось открытие комплекса Зангиланского конгресс-центра. Сдана в эксплуатацию гидроэлектростанция «Джахангирбейли», построенная на участке реки Охчучай, проходящем через территорию района. Фондом Гейдара Алиева построена Зангиланская городская мечеть. На сельской площади создан Центр государственных услуг.

Участники мероприятия непосредственно ознакомились с проделанными работами.