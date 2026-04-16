Ливан обозначил условие для прямых переговоров с Израилем

Ливан стремится остановить эскалацию напряженности и с этой целью ведет прямые переговоры с Израилем.

Об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун во время встречи с британским государственным министром по делам Ближнего Востока Хэмишем Фалконером.

«Прекращение огня станет естественной отправной точкой для прямых переговоров между двумя странами, что соответствует мирной инициативе, выдвинутой Ливаном», — сказал Аун, которого цитирует пресс-служба президента.

Он подчеркнул, что «ливанские власти будут вести переговоры самостоятельно, поскольку это суверенный вопрос, в котором никто не может участвовать».

Ливан вовлечен в войну на Ближнем Востоке со 2 марта после того, как поддерживаемое Ираном движение «Хезболла» выпустило ракеты по Израилю. В ответ Израиль проводит интенсивные наземные и воздушные атаки в Ливане. В результате израильских ударов по стране погибло более 2100 человек. Госсекретарь США Марко Рубио 14 апреля провел первые за десятилетия прямые переговоры между Израилем и Ливаном на уровне послов. Президент США Дональд Трамп также объявил, что переговоры между двумя странами на уровне руководства состоятся 16 апреля.

Источник: ТАСС