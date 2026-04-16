В АЖД объяснили повреждение дороги в бакинском тоннеле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) прокомментировало проседание дорожного покрытия в переходе, построенном для обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта в поселке Сабунчу одноименного района города Баку.

Как сообщили в пресс-службе организации в ответ на запрос Report, причиной инцидента стало переполнение канализационного колодца у выхода из тоннеля во время недавних ливней, что и привело к проседанию участка дороги.

Отмечается, что после проведения капитальных ремонтных работ на территории тоннеля совместно с соответствующими структурами будут выполнены работы по восстановлению дорожного покрытия.

10:52

В тоннеле, расположенном на территории Сабунчинского района Баку, просела дорога.

Соответствующая информация поступила в редакцию сайта Oxu.az.

Было указано, что из-за проседания части асфальтового покрытия образовалась большая яма. В результате наблюдаются затруднения в движении транспортных средств.

По данному вопросу в соответствующую структуру направлен запрос.