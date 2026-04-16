Звезда «Голоса» Эльмира Караханова: о детстве в Худате, семье и пути к опере - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с оперной певицей, участницей 14 сезона российского вокального проекта «Голос» Эльмирой Карахановой.

Звезда проекта «Голос» Эльмира Караханова - о корнях, музыке и пути к большой сцене. В интервью 1news.az оперная певица вспоминает детство в Худате, делится семейными традициями и рассказывает, как азербайджанские корни повлияли на её творчество.

- Эльмира, ваш отец родом из Хачмазского района. Насколько сильна связь вашей семьи с Азербайджаном и как она проявляется в вашей повседневной жизни?

- С самого моего детства мы каждое лето летали в Азербайджан, в Худат (Хачмазский район) и не только. Были и в Баку, и в Губе, и в селе Джибир (Гусарский район) на свадьбе у родственников, видели самые красивые горы, в Гусаре ходили в дом-музей Лермонтова. С возрастом реже удавалось посещать Азербайджан, в последний раз я там была в Баку на конкурсе им. Бюль-Бюля в 2018 году.

Очень скучаю по воспоминаниям из детства. В Худате на четырех параллельных улицах жили наши родственники. Мы детьми с утра собирались и толпой ходили по бабушкам, дедушкам, тетям, дядям. У одних хлеб печем в уличной печи - нам разрешали какие-нибудь фигурки свои делать из теста, у других алычу, персики собираем и раскалываем в них косточки, у третьих барашков, кур, индюков, гусей пугаем и гоняем, у кого-то фундук в саду едим прямо с дерева и жуем его вкусные кислые листики. И множество чудесных занятий было. Везде радостно встретят, накормят, чаем с вареньем напоят (улыбается).

- Какие семейные традиции, связанные с Азербайджаном, особенно дороги вам и сохранились в вашей семье?

- Очень много в нашей семье такого, что, скорее, пришло именно оттуда. Уважение к старшим, к родителям. Особый какой-то трепет перед отцом и его мнением, он действительно очень мудрый человек. Много есть чего, что в нашей семье казалось мне всегда естественным, а потом я понимала, что так не у всех. Есть, например, такое, что даже до сих пор, когда я уже выросла и прилетаю в гости домой, я не позволяю себе прийти домой позже, чем папа - и это мне всегда казалось и кажется естественным. Когда папа вечером дома, по моему мнению, все уже должны быть тоже дома. Без лишней строгости, просто мне самой было бы неловко даже сейчас поступить как-то иначе.

- Чувствуете ли вы, что азербайджанские корни влияют на ваше музыкальное восприятие и вокальную школу?

- Однозначно азербайджанские и лезгинские корни влияют на мое музыкальное восприятие и предпочтения. Я всегда очень любила и люблю восточную музыку, также с детства слушала Муслима Магомаева, особенно любила в его исполнении песню «Sənsiz». И в 2018 году мне наконец посчастливилось исполнить ее с оркестром в финале V Международного конкурса им. Муслима Магомаева, где председателем жюри была народная артистка СССР Тамара Синявская, жена Муслима Магометовича. Я одержала победу.

- Есть ли в вашей семье истории, связанные с музыкой или искусством, которые повлияли на ваш выбор профессии?

- С детства я постоянно пела, быстро запоминала и чисто повторяла услышанные мелодии, поэтому, недолго думая, родители отдали меня в хор, а потом и мою младшую сестру Эльнару, которая сейчас тоже стала оперной певицей. Вот так в семье физика (папа) и геолога (мама) внезапно появились две оперные певицы. Но мне кажется, что папа мог бы быть хорошим певцом - у него отличный слух и очень красивый тембр голоса, когда он смеется.

- Как вы пришли в оперное искусство и почему выбрали именно академический вокал?

- Выбор в сторону оперного вокала произошел как-то случайно. Наш хормейстер, Курихина Нина Константиновна проводила индивидуальные занятия, на которых мы пели академические произведения. Постепенно с возрастом мы стали браться за более серьезные арии. А мама с головой уходила в наше развитие и подавала заявки на детские музыкальные конкурсы. Поначалу побеждать не удавалось, но это только вызывало желание работать больше. А затем одна за другой случились победы в международных конкурсах. Мне было 15, а сестре Эльнаре 12, когда мы внезапно взяли все места на международном конкурсе Сергея Лейферкуса. Мне вручили Гран-при (высшая награда), Эльнаре 1 место и нашему с ней дуэту 1 место, не говоря о множестве спецпризов. После этого мы постепенно начали задумываться о выборе профессии. Затем через год Елена Васильевна Образцова вручила 1 премию мне, а Эльнаре Гран-при - и я на протяжении последующего года стала готовиться к вступительным экзаменам в музыкальное заведение.

- Как начался ваш путь в оперном театре и с какой первой ролью вы вышли на сцену?

- Самый первый выход на сцену оперного театра у меня случился в возрасте 18 лет, это было 12 декабря 2014 года в национальном театре Сан-Карлуш (Лиссабон, Португалия), это был концерт, в составе которого я исполнила дуэт Амелии и Симона Бокканегра и дуэт Недды и Сильвио. Два серьезных произведения для столь юного возраста, но я справилась. А первая роль случилась год спустя на сцене Михайловского театра (Санкт-Петербург) в партии Ксении, опера «Борис Годунов», затем спустя полгода я исполнила партию Земфиры на международном фестивале IVC в Нидерландах.

Потом я доучилась в училище и спустя год после поступления в Московскую консерваторию прошла прослушивание в молодежную труппу Большого театра, куда была успешно принята. В Большом я работала 4 года, после чего меня пригласили в молодежную труппу Баварской национальной оперы, где я проработала год, а позже прилетала туда на спектакли в качестве приглашённой солистки.

- Есть ли постановка или роль, которая стала для вас переломной в профессиональном смысле?

- Есть роль, которая и правда стала для меня переломной. Это роль, которую я не исполнила. Не исполнила потому, что она не подходит моему голосу, она больше для лирико-колоратурного сопрано. В 2021 году мне поступило предложение спеть партию Джильды в опере «Риголетто» в Омане. Я очень хотела туда полететь, понимала, что партия не моя, но до последнего пыталась справиться с нею. В итоге от предложения я отказалась, но благодаря тому, что я пыталась сделать эту партию, я открыла для себя много новых технических моментов, которыми пользуюсь и сегодня. Возможно, я даже когда-то справлюсь с этой партией несмотря на то, что это совершенно не мой тип голоса.

- Насколько сильно театр дисциплинирует артиста и формирует вокалистку?

- В театре все устроено таким образом, что огромное множество людей зависят друг от друга. Режиссер, дирижер, солисты, оркестр, монтажники сцены, костюмеры, гримеры, осветители. Это большое множество людей и нестандартный график, каждый раз разное расписание. Это может быть репетиция до 23:00, 00:00, а на следующий день спевка в 10:00.

Чтоб иметь возможность петь в 10 утра, перекрывая оркестр, приехать в театр нужно часам к 9:30, в основном работники театра не имеют возможности жить в непосредственной близости от него, это примерно 1-1,5 часа дороги до места работы. Соответственно, выход из дома в 8:00, подъем в 6:30. Не забываем, что вчера репетиция была до 23:00, домой мы приехали в 00:30 и уснуть сразу внезапно после музыки в голове невозможно - часто это бессонная ночь, засыпают многие часам к 4-6 утра, итого 2,5 часа сна, голос совсем не отдыхает.

Каждый знает, как звучит даже разговорный голос, если не выспаться. Поэтому в нынешнее время, к сожалению, оперные певцы должны быть как роботы, с неубиваемым голосовым аппаратом и здоровьем. И это требует дисциплины во всех сферах жизни, даже в питании, всё почти как спорте.

- Как вы формируете свой репертуар - что для вас важнее: эмоциональная глубина, техническая сложность или узнаваемость произведения? Есть ли в вашем репертуаре арии из азербайджанских опер?

- К формированию репертуара я подхожу с особым трепетом. Если это сольное выступление, то я стараюсь объединить произведения какой-то общей, не слишком очевидной тематикой. Сейчас собираю программу, в которой представлю произведения разных композиторов различных эпох на цветочную тему. Некий такой весенний букет: как в галереях висят выставки художников-флористов, так и в этой программе будут представлены разные взгляды «композиторов-флористов» на цветочную тему, мне кажется, такого еще не было и это должно очень интересно получиться.

Мне как-то доводилось исполнить арию из оперы Абдула Муслима Магомаева «Наргиз», с азербайджанским языком мне всегда помогает папа. На азербайджанском я не говорю, но при исполнении произведения учу перевод каждого слова, чтоб передать смысл.

- Как вы приняли решение участвовать в проекте «Голос» и что стало главным мотивом?

- Желание пойти на шоу «Голос» зрело во мне с тех пор, как туда стали приходить оперные певцы. Мне хотелось «заразить» зрителей своей любовью к опере, показать им то, что я сама так люблю в этом жанре. С тех пор, как я ушла на фриланс, работа то была, то ее не было - и чтоб не опускать руки и заново зажечь в себе вдохновение, я приняла решение подать заявку на конкурс, точнее, это за меня сделал мой муж по итогу, за что я не устану его благодарить) А также я очень хотела спеть в этом проекте произведения советской классики, например, песни любимой Анны Герман. Надеюсь, если я дойду до финала, то порадую зрителей этим репертуаром.

- Что для вас стало самым неожиданным и самым ценным опытом в проекте «Голос» - как артистки и как личности?

- Меня удивило, что мое исполнение произведений в академической манере нашло такой большой отклик среди зрителей. Мое видео со слепых прослушиваний набрало миллион просмотров и множество сообщений в духе «Благодаря Вам я полюбил(а) оперу» - не это ли счастье для оперного певца? В такие моменты я чувствую, что все, чем я занимаюсь, что все мои слезы и неудачи в профессии (без этого никуда) - всё это не зря и имеет смысл.

- Как вы ощущаете себя на телевидении в сравнении с оперной сценой, и чего ожидаете от полуфинала, который состоится в эту пятницу 17 апреля?

- Я бы не сказала, что на телевидении я сильно чувствую себя иначе по сравнению с оперной сценой. Есть некоторые непривычные для меня нюансы - это пение в микрофон и то, что ты слышишь свой голос в мониторах - это такие колонки, которые стоят на сцене и транслируют тебе звук. Меня это поначалу сбивало, так как в опере мы привыкли почти не слышать себя, петь на живую акустику и опираться на внутренние ощущения голосового аппарата.

А так в остальном я испытываю то же торжественное волнение, что и обычно, выступая перед зрителями. Я каждый раз радуюсь тому, что у меня появилась такая возможность разделить со зрителями свою любовь к тому или иному произведению.

- Если бы нужно было описать ваш путь одной музыкальной фразой или образом, что бы это было?

- Мой путь - это попеременно борьба, попеременно плавание по течению, но всегда с любовью к тому, что я делаю.

Фото: Дарья Валетова