Не брать в плен: в Иране обещают ликвидировать всех агрессоров при наземной операции США

Главнокомандующий иранской армией Амир Хатами приказал не оставлять в живых военнослужащих США и Израиля, которые могут попытаться осуществить наземную операцию в Иране.

Об этом заявил представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия.

Ранее американский чиновник сообщил газете The Washington Post, что Пентагон до сих’t рассматривает вариант нанесения новых ударов по Ирану или проведения «наземных операций», если режим прекращения огня будет сорван.

«Это был приказ главнокомандующего армией Исламской Республики Иран: в случае наземного вторжения в страну необходимо действовать решительно. Он подчеркнул, что ни один из захватчиков не должен остаться в живых», - приводит его слова агентство IRNA.