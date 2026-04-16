Форум ADF-2026 соберет более 500 высокопоставленных гостей из 150 стран

В 5-м Анталийском дипломатическом форуме (ADF), который стартует завтра в турецкой Анталье, примут участие более 500 высокопоставленных представителей более 150 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление по коммуникациям Администрации президента Турции, форум пройдет 17–18 апреля под патронажем президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что в мероприятии примут участие лидеры 22 стран, 14 их заместителей, 39 министров иностранных дел и более 50 министров в целом, а также представители 79 международных организаций.

Ожидается, что общее число участников форума, включая академиков и студентов, достигнет 5 тысяч человек, а освещать мероприятие будут около 1100 представителей национальных и международных СМИ.

Темой форума в этом году является "Преодоление неопределенностей при планировании будущего", он призван стать одной из крупнейших глобальных площадок для обсуждения международной повестки.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Турции прибыл в страну для участия в форуме.

