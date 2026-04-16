Сахиба Гафарова: отношения Азербайджана и России всегда будут самыми дружественными

Отношения Азербайджана и России всегда будут самыми дружественными, заявила председатель Милли Меджлиса республики Сахиба Гафарова на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

«Я считаю, что отношения между Азербайджаном и Россией всегда были, есть и будут самыми дружественными. И то, что они сегодня развиваются, очень радует», — сказала спикер. Она передала Матвиенко приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Касаясь развития азербайджано-российских экономических связей, Гафарова подчеркнула, что их «очень трудно догнать и перегнать». Спикер отметила, что члены парламента Азербайджана делают все для развития сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на международных парламентских площадках, в том числе в рамках Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. «С гордостью хочу отметить, что члены нашей делегации в Межпарламентской ассамблее очень активно участвуют во всех собраниях, во всех комитетах, и, безусловно, это будет продолжаться», — сказала азербайджанский спикер.

Гафарова сообщила, что уже началась подготовка к очередному заседанию Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, которое состоится в Баку.

Предыдущее заседание комиссии прошло в декабре 2025 года в Москве.

Источник: ТАСС