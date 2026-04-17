В Исмаиллы без вести пропала 31-летняя женщина.

Как сообщили 1news.az в региональной группе пресс-службы МВД, жительница Исмаиллинского района, 31-летняя Айгюн Азизова, 2 апреля вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Приметы А.Азизовой: рост 167 см, глаза карие, волосы длинные черные. В день исчезновения на ней были черная жилетка и брюки.

Всех, кто видел женщину на фото или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом в колл-центр МВД «102», на официальные страницы министерства в социальных сетях, а также в отдел полиции Исмаиллинского района по телефонам: (020) 285-11-89 (городской) и (050) 280-45-00 (мобильный).