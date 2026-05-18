8-летняя азербайджанка погибла при атаке БПЛА на Рязань - ФОТО

8-летняя азербайджанка Севиндж Гулиева погибла во время атаки БПЛА на Рязань, сообщают российские СМИ.

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязань подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Один из дронов влетел в жилой дом - многоэтажка в результате загорелась.

«С болью в сердце сообщаем: среди погибших - наша юная соотечественница, восьмилетняя Севиндж Гулиева. Девочка оказалась в эпицентре страшной трагедии, унесшей ее жизнь в одно мгновение», - написал представитель Азербайджанской национально-культурной автономии Самир Гараев.

Отец девочки поделился своей болью: «На этом месте, где произошел ночью взрыв, должен был лежать я. Пришел домой чуть позже, чем обычно, и ничего не предвещало беды. Я иногда сплю в зале, когда поздно возвращаюсь домой, чтобы не будить своих. В эту ночь, придя домой чуть попозже, как обычно, зашел и увидел, что любимая дочь Севиндж спит на диване в зале. Я хотел ее перенести на ее кровать, где она обычно спит. Севиндж посмотрела на меня сонными глазами и тихо сказала: «Папа, я тут посплю, а ты, пожалуйста, иди к маме». А ночью я извлек ее из груды бетонных руин вместе с сотрудниками МЧС уже мертвой. Это была жуткая картина, которую словами не могу описать».

Источник: «Областная рязанская газета»