Стали известны имена врачей, вернувших к жизни пациента после остановки сердца - ФОТО

Как сообщалось ранее, в Баку врачи смогли вернуть к жизни пациента с остановкой сердца прямо во дворе больницы.

По информации Qafqazinfo, в оказании неотложной медицинской помощи участвовали заведующая отделением сердечно-сосудистой хирургии и реанимации и интенсивной терапии Гюльнара Шабиева, врач-реаниматолог Салатын Бабаева, а также врачи приёмного отделения Каира Юзбашиева, Кёнуль Мирзоева и другие медицинские сотрудники больницы.

Профессионализм врачей вызвал широкий отклик и активное обсуждение в социальных сетях.