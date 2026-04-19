Завтра в Баку будет дождливо - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове 20 апреля ожидается дождливая погода.

Как соообщили в Национальной службе гидрометеорологии, на Абшероне местами прогнозируются дожди с грозами. В утренние часы возможны ливни, днем осадки могут прекратиться. Ожидается порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем 14-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивного характера, а также туман. Возможны грозы и град, в горных районах - снег. Умеренный западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем 14-18° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.