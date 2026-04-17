Набравший максимальный балл Айдын: Нужно не много, а правильно заниматься

Как сообщалось, сегодня были объявлены результаты выпускных экзаменов на базе полного (11-летнего) среднего образования, состоявшихся 9 марта 2026 года.

По результатам экзамена, 3 человека набрали максимальный балл.

Одним из них стал Гасанлы Айдын Чингиз оглу. В комментарии для 1news.az он отметил, что ожидал высокого результата ещё до объявления итогов:

«Я только что узнал результаты. Очень волнуюсь. Можно сказать, я обновил свой рекорд, установленный в 9-м классе. Важно не просто много учиться, а заниматься правильно и системно.

Я пользовался телефоном, но совсем немного. Ожидал набрать около 300 баллов. Мой совет абитуриентам — ставить перед собой цель и работать ради её достижения. Если ставить максимальную цель, то и результат будет соответствующим».