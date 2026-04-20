В Тбилиси найдено тело молодой азербайджанки.

Как сообщает Qafqazinfo со ссылкой на местные СМИ, в Тбилиси в арендованной квартире было обнаружено тело 24-летней Айсун Кулиевой, жительницы Марнеульского района.

Сообщается, что 18 апреля члены семьи находились в Тбилиси вместе с Айсун. После того как они вернулись в свой район, подруга девушки сообщила, что дверь квартиры заперта, а сама Айсун не выходит на связь. Когда дверь вскрыли, тело Кулиевой было обнаружено внутри.

В качестве основной версии рассматривается самоубийство.