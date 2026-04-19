 Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном

First News Media17:59 - Сегодня
Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном

Проведены обсуждения о возможностях сотрудничества для реализации потенциала Хартии стратегического партнерства, подписанной между США и Азербайджаном.

Об этом в соцсети Х сообщило американское посольство в Баку.

Согласно информации, Американская торговая палата в Азербайджане организовала деловой обед, на который были приглашены временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон, старший советник Государственного департамента Ребекка Нефф и страновой директор Агентства по торговле и развитию (USTDA) Сара Леминг.

"Были проведены обсуждения о возможностях сотрудничества для реализации потенциала Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Напомним, что упомянутая Хартия была подписана 10 февраля 2026 года в рамках визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан.

Источник: Report

Поделиться:
414

