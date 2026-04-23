ЦАХАЛ нанес удары по объекту «Хезболлах» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские ВВС нанесли удары по военному объекту шиитского движения «Хезболлах» и выехавшему с его территории автомобилю на юге Ливана.

«Войска обнаружили на юге Ливана два автомобиля, выехавших из военного сооружения, используемого “Хезболлах”. Террористы в автомобилях пересекли передовую оборонную линию и приблизились к войскам, создав непосредственную угрозу их безопасности. После того как было установлено, что эти лица нарушают соглашение о прекращении огня и представляют непосредственную угрозу, ВВС Израиля нанесли удары по одному из автомобилей и по сооружению, из которого выехали эти лица», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве отметили, что «поступили сообщения о том, что в результате ударов пострадали два журналиста». «ЦАХАЛ не препятствует работе спасательных команд в этом районе», — заявили в пресс-службе, указав, что «подробности инцидента уточняются».

В ЦАХАЛ заявили, что «карта передовой оборонной линии опубликована», а «район эвакуирован». «ЦАХАЛ не наносит ударов по журналистам и принимает меры для минимизации причиненного им вреда, обеспечивая при этом безопасность своих войск», — заверили в армейской пресс-службе.

Источник: ТАСС