На ряде столичных улиц будет ограничено движение

В целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения граждан на ряде дорог Баку будут проведены ремонтные работы.

Oб этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

С учетом текущего состояния дорожного покрытия ремонт запланирован по следующим адресам:

- проспект Наримана Нариманова (от разворота на пересечении с улицей Абдуллы Шаига до улицы Гурбана Халилова);

- улица Тебриз (на участке между улицами Кёроглу Рагимова и Изеддина Гасаноглу - в направлении станции метро «Нариман Нариманов»).

В связи с проведением работ с 23:00 22 апреля до 17:00 23 апреля движение транспортных средств на указанных участках будет частично ограничено.

«Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения», - говорится в сообщении.