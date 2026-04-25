Макрон: Дефицит энергоснабжения во Франции маловероятен

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что экономике страны удастся избежать дефицита энергоснабжения.

"Речь не идет о таком сценарии, на сегодняшний день он не является наиболее вероятным", - сказал французский лидер на пресс-конференции в Афинах.

По его словам, "правительство на данном этапе контролирует ситуацию". "Существует влияние мировых цен, которое, к сожалению, ощущают наши сограждане, но мы ввели меры секторальной поддержки и позаботились о тех, кто наиболее интенсивно пользуется автомобилем, - отметил Макрон. - Ситуация не заставляет нас предполагать какой-либо дефицит".

Он подчеркнул, что "Франция направляет усилия на то, чтобы как можно быстрее вновь добиться открытия Ормузского пролива и побудить заинтересованные стороны довести переговоры до конца". "Мы все на одной галере и испытываем влияние геополитики", - заметил президент.