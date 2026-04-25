Пезешкиан призвал иранцев экономно использовать электроэнергию

Масуд Пезешкиан призвал граждан экономно использовать электроэнергию.

В беседе с местными СМИ Пезешкиан отметил, что враги страны, нанося удары по инфраструктуре Ирана, преследуют цель вызвать недовольство среди населения.

«Народ не должен допустить возникновения недовольства», — подчеркнул Президент Ирана.

Он добавил, что «пока нет необходимости в жертвенности со стороны народа, однако потребление должно находиться под контролем».

Источник: АПА