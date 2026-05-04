Трамп пригрозил стереть иранцев с лица земли

Президент США Дональд Трамп пообещал «стереть иранцев с лица земли», если армия Ирана продолжит атаки на американские корабли.

Об этом господин Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту.

«Иранцы будут "стерты с лица земли", если они атакуют американские корабли, сопровождающие суда через Ормузский пролив в рамках проекта "Проект Свобода"»,— процитировал его журналист в соцсети X.

Отметим, что 4 мая началась операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Ее главная цель — вывести суда, застрявшие в морском коридоре после начала иранской блокады. На противодействие «Проекту Свобода» США ответят силой, говорил Дональд Трамп.