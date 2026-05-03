Дональд Трамп отверг мирное предложение Ирана и призвал помиловать Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в интервью израильской телерадиокомпании Kan заявил, что новая инициатива Тегерана по урегулированию конфликта является неприемлемой для Вашингтона.

Глава Белого дома сообщил, что уже ознакомился с 14-пунктовым планом, переданным Ираном через посредников, и остался недоволен его содержанием. Трамп подчеркнул, что текущая военная кампания против Ирана «проходит очень хорошо». Кроме того, американский лидер в очередной раз обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с призывом помиловать Биньямина Нетаньяху. Свою позицию Трамп обосновал тем, что Нетаньяху является «премьер-министром военного времени» и должен полностью сосредоточиться на ведении боевых действий, а не на судебных процессах по делам о коррупции.

