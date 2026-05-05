Иран заявил об угрозе судоходству в Ормузском проливе из-за действий США

Безопасное судоходство в Ормузском проливе оказалось под угрозой из-за нарушения со стороны США и их союзников режима прекращения огня и введения морской блокады против Ирана.

Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«В Ормузском проливе постепенно устанавливается новый баланс сил. Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов оказалась под угрозой со стороны США и их союзников из-за нарушения режима прекращения огня и введения блокады», - написал он в Х.

По мнению Галибафа, сохранение текущей ситуации для США абсолютно невыносимо, хотя Иран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий.

Источник: ТАСС