Сыграть на результат: «Арсенал» и «Атлетико» определят первого финалиста Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико» в ответном полуфинале Лиги чемпионов разыграют первую путевку в решающий матч за трофей.

Стартовый свисток матча прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

Первая игра в Мадриде завершилась вничью со счетом 1:1. Встреча не особо порадовала зрителей: первый тайм обе команды провели в обороне, и только во второй половине «Атлетико» стал активнее играть в прессинг, что привело к появлению моментов. Оба гола были забиты с пенальти, отличились главные бомбардиры команд — Хулиан Альварес («Атлетико») и Виктор Дьёкереш («Арсенал»). Аргентинец в том матче установил достижение: он быстрее всех забил 50 голов в Лиге чемпионов среди южноамериканцев, обогнав Лионеля Месси. Однако его участие в ответной игре под вопросом — форварда заменили из-за повреждения лодыжки. Встречу чемпионата страны с «Валенсией» (2:0) аргентинец пропустил.

Для обеих команд трофей по-прежнему остается важной целью. «Арсенал» немного окреп после неудач в чемпионате Англии, одержав две победы подряд. У команды появилась уверенность в своих силах. Дьёкереш забил два мяча в последней игре с «Фулхэмом». На выезде «Атлетико» предпочитает играть от обороны. Тем не менее мадридцы уже показали в этом сезоне, что в гостях могут успешно противостоять большим командам: на стадии четвертьфинала исход предрешила именно гостевая игра с «Барселоной» (2:0). И тогда также отличился Альварес.

«Арсенал» и «Атлетико» уже встречались в этом сезоне Лиги чемпионов на основном этапе, тогда английская команда на своем поле одержала победу со счетом 4:0. «Канониры» начали буксовать только весной, но это не касается главного клубного европейского турнира. «Арсенал» прошел основной этап с 8 победами в 8 матчах, в плей-офф команда расправилась с немецким «Байером» (1:1, 2:0) и португальским «Спортингом» (1:0, 0:0). Команда Микеля Артеты максимально прагматично играет в Лиге чемпионов, поэтому шансов у «Атлетико» не так много. Мадридцы же заняли 14-е место в таблице основного этапа, проиграв, помимо «Арсенала», норвежскому «Будё-Глимпт» (1:2) и английскому «Ливерпулю» (2:3). В раунде стыковых матчей «Атлетико» обыграл бельгийский «Брюгге» (3:3, 4:1), в плей-офф оказался сильнее английского «Тоттенхэма» (5:2, 2:3) и «Барселоны» (2:0, 1:2).

В решающем матче, который пройдет 30 мая в Будапеште, победителя этой пары будет ждать сильнейший из противостояния между «Баварией» и ПСЖ (первый матч завершился победой парижан со счетом 5:4). Команды сыграют в Мюнхене 6 мая.

