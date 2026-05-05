В Бакинский главный центр здравоохранения назначен новый заместитель директора - ФОТО

Наргиз Шарифова назначена заместителем директора Бакинского главного центра здравоохранения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на TƏBİB.

В 2003-2004 годах Н.Шарифова прошла интернатуру в Азербайджанском медицинском университете по специальности врач-педиатр. В 2004–2016 годах работала врачом, а затем заведующей отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в Научно-исследовательском институте педиатрии имени К.Фараджевой.

В 2016-2020 годах занимала должность заместителя начальника отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения Азербайджана, а в 2020-2022 годах возглавляла сектор по охране здоровья женщин, матерей, детей и подростков.

С 2023 года и до настоящего назначения работала ассистентом кафедры детских болезней Азербайджанского медицинского университета, а также врачом-неонатологом отделения интенсивной терапии новорождённых Учебно-хирургической клиники университета.

Н.Шарифова является государственным служащим 1-го класса.