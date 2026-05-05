В Баку в рамках WUF13 будут введены в эксплуатацию 9 транспортно-пересадочных узлов
Озвучены показатели транспортной инфраструктуры в рамках проведения тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) в столице Азербайджана.
«В рамках форума будут функционировать 9 городских транспортно-пересадочных узлов. Кроме того, участникам будут доступны 67 остановок по 2 внутригородским регулярным автобусным маршрутам. Также будет организовано 6 регулярных автобусных линий в направлении аэропорта», - заявил глава транспортного отдела Операционной компании WUF13 Азербайджана Вугар Асланов на брифинге, посвящённом плану управления транспортом
Гафар Агаев
