Met Gala 2026: Бейонсе, Джорджина Родригес, Энн Хэтэуэй и другие на балу Института костюма - ФОТО
В первый понедельник мая - 4 мая - главные имена мировой моды, кино и шоу-бизнеса собрались в Metropolitan Museum of Art, чтобы отметить открытие весенней выставки Института костюма под названием «Costume Art».
Дресс-код вечера был обозначен как «Fashion is Art» (Мода - это искусство). Данная формулировка оставила звездным гостям простор для модных интерпретаций - от буквальных цитат из истории искусства до концептуальных образов, где силуэт, драпировка и конструкция стали художественным манифестом.
Данная тема полностью отражает концепцию выставки, которая исследует «центральную роль одетого тела» через изображения и интерпретации человеческой формы в коллекции музея - экспозиция объединила почти 400 объектов.
В рамках проекта наряды из архива Института костюма были сопоставлены с живописью, скульптурой и другими произведениями, охватывающими около 5000 лет истории искусства. Таким образом, организаторы предложили рассматривать тело как «чистый холст», а дизайнеров - как художников, работающих с формой, объёмом и текстурой.
Подчеркнем, что сопредседателями Met Gala 2026 стали Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур, почетными председателями выступили Джефф Безос с супругой Лорен Санчес.
БЕЙОНСЕ
МАДОННА
ЭНН ХЭТЭУЭЙ
ДЖОРДЖИНА РОДРИГЕС
МАРГО РОББИ
ПОЛ ЭНТОНИ КЕЛЛИ
САРА ПИДЖОН
ИРИНА ШЕЙК
BAD BANNY
РИАННА
Фото: Vogue.com