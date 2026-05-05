В Ереване проходит первый саммит Армения-ЕС
Первый саммит Армения–ЕС проходит во вторник в Ереване.
Армению на саммите представляет премьер-министр Никол Пашинян, Европейский Союз — председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как ранее заявляли в МИД Армении, саммит посвящен укреплению двусторонних отношений, в частности вопросам экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми.
Также будут обсуждены вопросы мира и безопасности на Южном Кавказе, развития транспортной инфраструктуры, регионального сотрудничества и глобальные вызовы.
Источник: Новости-Армения
