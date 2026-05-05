В Ереване проходит первый саммит Армения-ЕС

Первый саммит Армения–ЕС проходит во вторник в Ереване.

Армению на саммите представляет премьер-министр Никол Пашинян, Европейский Союз — председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как ранее заявляли в МИД Армении, саммит посвящен укреплению двусторонних отношений, в частности вопросам экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми.

Также будут обсуждены вопросы мира и безопасности на Южном Кавказе, развития транспортной инфраструктуры, регионального сотрудничества и глобальные вызовы.

Источник: Новости-Армения