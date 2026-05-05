Представлен план организации транспортной системы в рамках WUF13

Согласно последним данным, для участия в тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) уже зарегистрировались более 26 тысяч человек из 176 стран.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава транспортного отдела Операционной компании WUF13 Азербайджана Вугар Асланов на брифинге, посвящённом плану управления транспортом, подчеркнув, что подобный масштаб требует серьёзной ответственности.

В.Асланов отмечает, что успех мероприятия во многом зависит от бесперебойной, эффективной и безопасной организации транспортных операций, заявляя следующее:

«Как транспортное подразделение, мы будем работать по пяти ключевым направлениям:

- круглосуточная работа Транспортного координационного центра и отслеживание всех транспортных средств, включая автобусы, с помощью GPS-систем;

- создание автобусной системы, соединяющей аэропорт с местом проведения мероприятия и функционирующей по расписанию;

- управление дорожным движением и регулирование транспортных потоков;

- разработка специального транспортного плана для официальных и высокопоставленных гостей;

- создание временных транспортно-пересадочных узлов по городу и внедрение понятной системы навигации».

По словам В.Асланова, услуги будут разделены на несколько категорий:

- регулярные автобусные и трансферные перевозки;

- организация транспорта для официальных лиц и особо важных персон;

- управление автопарком и диспетчерскими службами;

- регулирование дорожного движения;

- организация специальных полос движения;

- управление системой специальных пропусков для транспортных средств;

- разработка и распространение указателей, информационных карт и буклетов;

- таксомоторные услуги;

- транспорт внутри площадки, включая гольф-кары;

- обеспечение доступной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями».

Вугар Асланов подчеркивает, что все эти услуги реализуются в координации с государственными структурами и в соответствии с протокольными требованиями:

«Наша система охватывает четыре ключевые локации:

- Международный аэропорт Гейдар Алиев - узел прибытия и отправления гостей;

- Бакинский олимпийский стадион - основная площадка мероприятия;

- основные транспортные узлы и станции города;

- официальные отели Баку.

Обеспечение непрерывного транспортного сообщения между этими локациями является одним из главных приоритетов».

Гафар Агаев