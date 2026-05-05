Пашинян рассчитывает на помощь ЕС в борьбе с дезинформацией и ненавистью в соцсетях

Армения надеется на содействие Евросоюза в борьбе с распространением дезинформации и ненависти в социальных сетях, заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с главой Европейского совета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Пашиняна, для продолжения реформ Армении необходимо экспертное и институциональное содействие, и сотрудничество с ЕС в этом плане имеет ключевое значение.

«Я могу поблагодарить наших европейских партнеров за помощь – от вопросов обеспечения независимости судебной власти до противодействия гибридным угрозам, что также входит в нашу повестку», – отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что в ходе обсуждений в ЕС неоднократно поднималась проблема распространения дезинформации и риторики ненависти в социальных сетях, а иногда и в СМИ, которая актуальна для многих стран Евросоюза.

«Мы сегодня сталкиваемся с этой проблемой и, конечно, надеемся, что Европейский Союз окажет нам поддержку в обмене опытом или предоставлении доступа к инструментам, уже внедренным в ЕС, для их применения в Армении», – добавил Пашинян.

Отметим, что сегодня в Армении стартует первый саммит Армения-ЕС.

Источник: Sputnik Армения