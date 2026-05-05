Медведев: в Ереване два безмозглых русофоба беседовали на плохом английском из-за своей ущербности

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Свой пост Медведев опубликовал в Telegram-канале.

«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», — написал Медведев.

Он добавил, что, вполне вероятно, всё это было сделано на камеру, а после Зеленский и Пашинян общались на привычном для них обоих русском языке.

«Не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачёт по английскому», — заключил Медведев.

Владимир Зеленский и Никол Пашинян встретились в Армении 4 мая. На переговорах Киев и Ереван обсуждали вызовы и угрозы безопасности в регионе, дипломатическую работу Киева по установлению мира, а также экономическое партнёрство.

Источник: Lenta.ru