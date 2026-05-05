Эрдоган обвинил ЕС в стратегической близорукости

Стратегическая близорукость Европейского Союза в отношении Турции по-прежнему присутствует во многих институтах ЕС, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Надо уже понять, что ЕС, в котором Турция не является полноправным членом, не сможет стать глобальным игроком и центром притяжения», - сказал он.

По его словам, ЕС должен хорошо понимать ценность конструктивной позиции Турции, не злоупотреблять ею и воздерживаться от действий, которые могут поставить её под угрозу.

«Сегодня Европа нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Европе. Завтра эта потребность станет ещё больше», - подчеркнул Эрдоган.

Говоря об экономических показателях страны, Эрдоган сообщил, что в апреле экспорт вырос на 22,3% в годовом исчислении и достиг 25,4 млрд долларов. За период с января по апрель объем экспорта составил 88 млрд 630 млн долларов. По словам президента, объем экспорта за 12 месяцев впервые превысил 275,8 млрд долларов, что стало рекордом в истории республики.

«Если рассмотреть детали нашего экспорта, то перед нами открывается обнадеживающая картина. Наш экспорт вырос в 166 странах и регионах. Экспорт увеличился во всех 26 секторах. В рейтинге секторов лидерство сохранил автомобилестроительный сектор с 3,9 млрд долларов, второе место заняли химические вещества с 3,1 млрд долларов, третье — электроника и электротехника с 1,8 млрд долларов, а четвертое — готовая одежда с 1 млрд 451 млн долларов. Мы также считаем значимым тот факт, что наш экспорт в сфере обороны и авиации достиг 962 млн долларов. Таким образом, за первые четыре месяца года мы добились значительного успеха, зафиксировав рост в этой сфере на 28%», - пояснил президент.

Он подчеркнул, что потенциал Турции намного превышает эти цифры. «Надеемся, что, открывая новые рынки, стимулируя экспорт и оказывая поддержку нашим экспортерам, мы достигнем еще более высоких показателей», - добавил Эрдоган.

Он также отметил рекордные показатели страны в отрасли туризма.

Президент заявил, что, несмотря на конфликты, напряженность и неопределенность, Турция является самой сильной и стабильной страной в регионе.

Напомнив, что 2023 год в сфере туризма завершился с показателями в 64 миллиона посетителей и 65,2 миллиарда долларов доходов от туризма, Реджеп Тайип Эрдоган привел конкретные цифры: «Несмотря на различные трудности, оказавшие негативное влияние на сектор, доходы от туризма в первом квартале выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 9 миллиардов 896 миллионов долларов. Также в этот период число туристов увеличилось на 4,2% и достигло 9 миллионов 219 тысяч. В первом квартале средние расходы иностранных туристов на человека за ночь выросли со 116 до 119 долларов».

Источник: Anadolu

