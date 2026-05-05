Установлена личность родителей ребенка, оставленного у мечети в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

4 мая рядом мечетью Фатимы Захры на кладбище Горадил был найден двухлетний мальчик.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, отметив, что «его просто оставили», и подчеркнув, что «он произносит отдельные слова, но своего имени не знает».

Qafqazinfo.az сообщает, что установлена личность родителей ребенка – подчеркивается, что в настоящее время сотрудники полиции совместно с соответствующими государственными структурами обеспечивают проведение необходимых мероприятий.

May 4, 2026 22:00

«Дорогие друзья, прошу максимально распространить информацию!

Сегодня из отделения полиции Мехдиабад к нам привезли малыша. Ему примерно 2 года. Он произносит отдельные слова, но своего имени не знает. Ребёнка нашли лежащим рядом с мечетью Фатимы Захры на кладбище Горадиль. Его просто оставили… бессердечные люди.

В настоящее время полиция ведёт поиски. Мы публикуем это с надеждой, что ребёнка кто-то узнает.

Мы старались его развеселить, хотя сами не смогли сдержать слёз. Мы дали ему имя — Тале», — написала она.