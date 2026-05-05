McDonald’s Azərbaycan поддержал юного чемпиона мира по каратэ - ФОТО

Истории юных спортсменов, добивающихся высоких результатов на международной арене, всё чаще становятся поводом для гордости.

Одним из таких примеров стал 10-летний Фаган Агаджабейов — сын ветерана Отечественной войны Исмаила Агаджабейова, капитана запаса, награждённого медалями «Участник Отечественной войны» и «За отличие в военной службе».

На 16-м чемпионате мира WSF Shotokan, прошедшем в Стамбуле, Фаган завоевал золотую медаль.

Фаган обучается в средней школе №2 города Хырдалан и профессионально занимается каратэ. Несмотря на юный возраст, он уже неоднократно становился победителем республиканских и международных соревнований. В его активе — золотые медали чемпионатов Европы и международных турниров, проходивших в Венгрии, Турции и Болгарии.

Очередное достижение спортсмен продемонстрировал на чемпионате мира в Стамбуле. В условиях высокой конкуренции Фаган одержал победу во всех поединках и был удостоен звания чемпиона мира.

Поездка Фагана на международный турнир была организована при поддержке McDonald’s Azərbaycan, который покрыл расходы на перелёт и участие в соревнованиях.

После возвращения в Баку для Фагана была организована встреча в одном из ресторанов McDonald’s. В ней приняли участие председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Али-заде, генеральный директор McDonald’s Azərbaycan Оскар Богопольский и руководитель Департамента управления проектами Государственного фонда социальной защиты Эльнур Мамедов. Они поздравили Фагана с победой и пожелали ему успехов и новых достижений.

Поддержка была оказана в рамках Меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты, направленного на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности и поддержку детей семей шехидов и ветеранов Отечественной войны.

За последние годы McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты реализовал ряд социальных, образовательных и творческих инициатив. Среди них — обеспечение школьными принадлежностями детей семей шехидов, поддержка образовательных программ и участие в международных олимпиадах, организация летнего отдыха, а также проведение мероприятий для детей в ресторанах McDonald’s.