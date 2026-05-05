Трамп: США забирают большую часть нефти с захваченных иранских танкеров

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США забрали большую часть нефти с захваченных в Индийском океане иранских танкеров.

"Большая ее часть поступает в Соединенные Штаты", - заявил он, коснувшись этого вопроса в интервью телеканалу Salem News Channel.

Выступая 1 мая в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) перед членами местного клуба Forum, Трамп признался, что американские военные при захвате танкеров с иранской нефтью ведут себя как пираты.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил в письме, направленном в Совет Безопасности всемирной организации, что США совершили акт агрессии и государственного пиратства, захватив два иранских коммерческих судна Majestic и Tifani и похитив 3,8 млн баррелей иранской нефти. Тегеран квалифицирует действия США как "грубое нарушение Устава ООН" и требует от Совбеза принять меры. В Иране подчеркнули, что оставляют за собой право "противостоять этим наглым действиям" в соответствии с международным правом.

Источник: ТАСС