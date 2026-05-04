Кто он – новый гендиректор Space TV Аяз Мустафаев? – ДОСЬЕ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня стало известно о том, что на должность генерального директора Space TV был назначен Аяз Мустафаев.

По сообщению Manset.az, А.Мустафаев ранее работал в лондонских бюро AZTV и ITV.

Новый руководитель Space TV с отличием окончил факультеты международного права и международных отношений Бакинского государственного университета. Затем получил степень магистра в Дипломатической академии Средиземноморья при Университете Мальты. Также является выпускником программы Университета АDА.

Известно, что трудовую деятельность он начал в Министерстве иностранных дел, работал на различных должностях в посольстве Азербайджана в Великобритании.

До последнего назначения возглавлял Фонд образовательных студенческих кредитов.

16:08

Решением учредителя Space TV на должность генерального директора телеканала назначен Аяз Мустафаев.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Manset.az.

Отмечается, что ранее он провёл встречу с руководящим составом и редакционным коллективом телеканала, в ходе которой были даны соответствующие поручения.

Напомним, что в середине апреля стало известно о том, что Вадо Коровин покинул пост гендиректора Space TV.

Читайте по теме:

Вадо Коровин освобождён от должности гендиректора телеканала Space

Телеканал Space закрывается?

Информация о закрытии Space TV вновь распространилась в соцсетях: Официальный комментарий