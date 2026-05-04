Кто он – новый гендиректор Space TV Аяз Мустафаев? – ДОСЬЕ - ОБНОВЛЕНО
Сегодня стало известно о том, что на должность генерального директора Space TV был назначен Аяз Мустафаев.
По сообщению Manset.az, А.Мустафаев ранее работал в лондонских бюро AZTV и ITV.
Новый руководитель Space TV с отличием окончил факультеты международного права и международных отношений Бакинского государственного университета. Затем получил степень магистра в Дипломатической академии Средиземноморья при Университете Мальты. Также является выпускником программы Университета АDА.
Известно, что трудовую деятельность он начал в Министерстве иностранных дел, работал на различных должностях в посольстве Азербайджана в Великобритании.
До последнего назначения возглавлял Фонд образовательных студенческих кредитов.
Решением учредителя Space TV на должность генерального директора телеканала назначен Аяз Мустафаев.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Manset.az.
Отмечается, что ранее он провёл встречу с руководящим составом и редакционным коллективом телеканала, в ходе которой были даны соответствующие поручения.
Напомним, что в середине апреля стало известно о том, что Вадо Коровин покинул пост гендиректора Space TV.
