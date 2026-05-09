Мгер Григорян: Участки границы с Азербайджаном, связанные с TRIPP, будут делимитироваться отдельно

Участки азербайджано-армянской границы, связанные с маршрутом TRIPP (Маршрут Трампа для международного мира и процветания) будут делимитироваться отдельно от общего процесса делимитации при возникновении такой необходимости.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер Армении, глава комиссии по делимитации границы с Азербайджаном Мгер Григорян, добавив, что это не будет трудоемким процессом.

«Мы официально опубликовали следующую логику относительно пути Трампа: в тот момент, когда возникнет необходимость конкретизировать переходы, связанные с путем Трампа, мы делимитируем эти участки отдельно», - сказал Григорян.

На замечание о том, что российская сторона напоминает о трехсторонних договоренностях на уровне вице-премьеров, где также были договоренности по части делимитации, Григорян ответил: «Вопросы, связанные с разблокировкой, действительно обсуждались в трехстороннем рабочем формате между вице-премьерами, но мандат этой рабочей группы был ограничен только частью разблокировки. По поводу делимитации мы не имели обсуждений ни в каком трехстороннем формате».

Григорян сообщил, что последней встрече госкомиссий Армении и Азербайджана по делимитации было согласовано три проекта документов, которые имеют важное значение для дальнейшей работы: «Они описывают процедуру, по своему характеру больше технические, но тем не менее важны, потому что в соответствии с этими документами мы должны продолжать действовать».

