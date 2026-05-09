МИД поздравил народ Азербайджана с годовщиной Победы над фашизмом

Министерство иностранных дел поздравило народ Азербайджана с годовщиной Победы над фашизмом.

"Поздравляем наш народ с 81-й годовщиной Победы над фашизмом.

Азербайджанский народ в годы Второй мировой войны проявил большой героизм и внес важный вклад в победу над фашизмом как на фронте, так и в тылу.

Чтим светлую память наших соотечественников, погибших в годы войны, и желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни", - говорится в публикации на странице МИД в соцсети X.