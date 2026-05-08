ФИФА официально сняла бан с азербайджанского клуба

Вопрос с санкцией ФИФА, которая поставила бан азербайджанскому футбольному клубу «Нефтчи» на приобретение игроков на протяжении трех трансферных окон, окончательно разрешился.

Как передает azerisport.com, ФИФА официально сняла бан с клуба. Таким образом, больше никаких преград со стороны организации не осталось.

Напомним, что санкции возникли в результате того, что сумма, выплаченная «Нефтчи» бывшему клубу футболиста команды Алессио Курчи, по техническим причинам не отразилась на портале, и соответствующее решение, связанное с процедурами трансфера игроков ФИФА, было вынесено автоматически.