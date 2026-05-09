США вывезли из Венесуэлы весь обогащенный уран, находившийся в старом исследовательском реакторе, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Министерства энергетики США.

По данным ведомства, речь идет о 13,5 кг урана. Операция проводилась совместно с участием США, Великобритании и Венесуэлы. В Минэнерго США назвали ее «победой для Америки, Венесуэлы и всего мира».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что уран был «безопасно и надежно транспортирован по суше и морю из Южной Америки в Северную Америку» в рамках «сложной и чувствительной операции».

Материал вывезли с объекта, расположенного примерно в 15 км от столицы Венесуэлы Каракаса, после чего доставили на комплекс Министерства энергетики США в Южной Каролине.

«Безопасный вывоз всего обогащенного урана из Венесуэлы посылает еще один сигнал миру о восстановленной и обновленной Венесуэле», — заявил администратор Национального управления ядерной безопасности Минэнерго США Брэндон Уильямс.

В заявлении американского ведомства также говорится, что операция стала возможной «благодаря решительному лидерству президента Трампа».

