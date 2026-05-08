Зеленский подтвердил перемирие и обмен, объявленные Трампом

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина при посредничестве американской стороны договорилась с РФ о трехдневном перемирии и обмене пленными.

Об этом он написал в своих соцсетях 8 мая вечером.

Таким образом глава государства подтвердил анонсированное ранее президентом США Дональдом Трампом перемирие 9-11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Президент написал, что в эти дни "было много обращений и сигналов относительно конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с нашими украинскими далекоидущими санкциями".

"Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доведен до сведения российской стороны. Дополнительным аргументом для Украины при определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", – написал Зеленский.

Именно поэтому, добавил он, сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны Украина получила согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000.

"Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает над возвращением своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена", – отметил глава государства.

Он поблагодарил президента Соединенных Штатов и его команду за результативное дипломатическое участие.

4 мая российское Минобороны в одностороннем порядке объявило "перемирие" 8–9 мая, а в случае "срыва" проведения парада 9 мая в Москве пригрозило нанести массированный ракетный удар по центру Киева.