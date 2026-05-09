В МИД Армении отрицают наличие кризиса в отношениях с Россией

В МИД Армении не видят кризиса в отношениях между Арменией и Россией.

«Армяно-российские отношения имеют долгую историю. В настоящее время есть некоторые проблемы и вопросы, которые мы обсуждаем с нашими российскими коллегами. Я бы не назвал это кризисом», - сказал замглавы МИД Мнацакан Сафарян журналистам.

По его словам, все вопросы решаются путем диалога, и в настоящее время стороны находятся в «нормальном контакте».

При этом на вопрос о вызове посла Армении в МИД РФ, Сафарян сказал, что ему передали представление, и «если будет необходимость, внешнеполитическое ведомство Армении на него ответит».

7 мая в МИД России был вызван посол Армении Гурген Арсенян, которому заявлено о неприемлемости предоставления президенту Украины Владимиру Зеленскому в Ереване трибуны для озвучивания антироссийских угроз.

