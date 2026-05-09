Глава Совбеза Армении заявил, что не знаком с угрозами Зеленского на саммите в Ереване

Армения не видит системного кризиса в отношениях с Россией, несмотря на наличие серьезных вопросов по отдельным пунктам двусторонней повестки, заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

Он отметил, что если рассматривать весь спектр межгосударственных связей в комплексе, то, несмотря на возникающие дискуссии, говорить о глубоком разрыве или фатальном кризисе на данный момент нельзя.

Комментируя критику из Москвы за предоставление Ереваном площадки президенту Украины Владимиру Зеленскому в рамках саммита Европейского политического сообщества, Григорян подчеркнул, что Армения лишь придерживалась установленного международного формата мероприятия.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Ереван организует форумы мирового уровня и следует всем вытекающим из этого протокольным процессам, не видя в этом никаких проблем для союзнических отношений. При этом он добавил, что для страны приоритетны собственные заявления и официальная позиция, а не мониторинг высказываний каждого отдельного гостя.

На вопрос о призывах украинского лидера наносить удары дронами по Москве во время парада, Армен Григорян ответил, что не знаком с подобными заявлениями.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая 4 мая на открытии саммита Европейского политического сообщества в армянской столице, заявил о возможности атак беспилотников на Красную площадь во время парада 9 мая. Эти высказывания вызвали жесткую реакцию Москвы: посла Армении вызвали в МИД РФ, где указали на недопустимость предоставления площадки для подобных угроз в адрес союзника.

