Президент Узбекистана прибыл в Москву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву, где примет участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как передают узбекистанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8 мая прибыл с рабочим визитом в Москву. В международном аэропорту Внуково главу нашего государства встретили заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и другие официальные лица», - говорится в сообщении.