«Реал» оштрафовал футболистов Вальверде и Тчуамени на €500 000 каждого за драку

Полузащитники мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени оштрафованы на €500 000 каждый по итогам дисциплинарного разбирательства. Ранее СМИ сообщали, что между игроками произошла драка на базе клуба, после которой Вальверде потребовалась медицинская помощь

Согласно информации на официальном сайте «Реала», 8 мая Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени предстали перед следователем, ведущим дисциплинарное дело, которое клуб открыл накануне в связи с инцидентом с участием игроков. В ходе встречи оба футболиста выразили глубокое сожаление по поводу произошедшего и извинились друг перед другом. Они также принесли извинения клубу, партнерам по команде, тренерскому штабу и болельщикам. Кроме того, Вальверде и Тчуамени выразили готовность принять любые санкции, которые клуб сочтет уместными.

«Ввиду сложившихся обстоятельств, мадридский «Реал» принял решение наложить на каждого игрока финансовый штраф в размере €500 000, завершив тем самым соответствующие внутренние процедуры», — говорится в заявлении «Реала».

В среду, 6 мая, в СМИ появилась информация, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе «Реала». Поводом послужил случайный фол со стороны француза. На следующий день ситуация обострилась. По данным RMC Sport, Тчуамени попытался урегулировать конфликт и пожать руку партнеру, однако Вальверде отказался от рукопожатия, а затем несколько раз жестко сыграл против одноклубника во время тренировочного процесса. Перепалка продолжилась уже за пределами поля и переросла в драку в раздевалке. В ходе потасовки Вальверде упал и ударился головой, получив рассечение. Его доставили в больницу.