Пашинян: Мир с Азербайджаном – «важнейшее достижение» с момента независимости Армении

Задачей Армении на сегодняшний день является забота о достигнутом с Азербайджаном мире с целью делать его с каждым днем все более прочным и надежным.

Об этом говорится в обращении премьер-министра Армении Никола Пашиняна к гражданам на его странице в Facebook по случаю годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне.

«9 мая 2026 года мы отмечаем в условиях мира, установленного между Арменией и Азербайджаном. Вот уже два года у нас нет ни погибших, ни раненых вследствие перестрелок между Арменией и Азербайджаном; наши приграничные населенные пункты живут в среде, свободной от обстрелов», - отметил армянский премьер. Он подчеркнул, что это «важнейшее достижение, которое мы имеем впервые с момента независимости нашей страны».

«Сегодня наша задача – надлежащим образом заботиться о достигнутом мире с целью делать его с каждым днем все более прочным и надежным. Установленный мир – это историческая возможность для нашей страны довести её до невиданного ранее уровня безопасности, благосостояния и развития», - указал Пашинян.