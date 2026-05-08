Первый взгляд на конкурсный номер Азербайджана на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

В столице Австрии состоялась вторая репетиция представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» певицы JIVA.

JIVA, которая исполнит в Вене лирическую балладу «Just Go», вновь вышла на конкурсную сцену, где отработала номер, сценографию и ключевые элементы постановки - в рамках второго прогона были усовершенствованы световые решения, визуальные эффекты и работа камер.

Видео с репетиции представлены на официальных страницах конкурса «Евровидение» в социальных сетях – кадры позволяют уже сейчас представить, каким будет конкурсный номер, сделанный с акцентом на лирическую подачу, атмосферную визуальную эстетику и выстроенную драматургию выступления, которая станет ключевым элементом сценического образа JIVA.

Отметим, что в номере будет задействован танцор Эмин Усейнов, который снимался с JIVA в клипе на песню «Just Go»- как и в клипе, на сцене будут задействованы белые занавеси.

Евровидийный look создан дизайнером Камиллой Бабаевой, также в работе над образом представительницы Азербайджана на «Евровидении 2026» примет участие топовый стилист Анар Агакишиев.

Напомним, что JIVA выступит во втором полуфинале «Евровидения 2026», который состоится 14 мая - на конкурсную сцену певица выйдет под номером 2.



