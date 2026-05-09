На фронте и в тылу: Великий подвиг Азербайджана во Второй мировой войне

Мнение

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Азербайджан сегодня празднует годовщину Победы над фашизмом.

Роль Азербайджана в Победе над фашизмом неоценима. Более 680 тысяч мобилизованных, среди них 40 тысяч добровольцев и более 10 тысяч женщин, более 400 тысяч кавалеров высоких военных наград, 10 Героев Советского Союза, в том числе посмертно, и… более 300 тысяч погибших или пропавших без вести – такова почетная боевая история выходцев из Азербайджана во Второй Мировой войне.

В те годы буквально каждый пятый житель Азербайджана сражался с оружием в руках. При общей численности населения Азербайджана в тот период в 3 миллиона 400 тысяч человек на фронт ушло около 700 тысяч. На территории республики были организованы 87 истребительных батальонов, 1 124 отряда самообороны и 15-тысячный отряд ПВО, сформированы пять национальных стрелковых дивизий, с боями прошедших от предгорий Кавказа до Восточной Европы. Многие из наших героических соотечественников дошли до Берлина - именно бойцы 16-й Азербайджанской стрелковой дивизии 2 мая 1945 года водрузили знамя Победы над Бранденбургскими воротами.

Многие выдающиеся военачальники и командиры не только руководили важнейшими сражениями, но и стали настоящими образцами мужества и преданности долгу. Их лидерство и смелость вдохновляли солдат и офицеров на подвиги, став одним из решающих факторов в разгроме фашизма. 130 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза. На полях сражений погибло более 350 наших соотечественников...

Сыны Азербайджана героически сражалась в партизанских отрядах, в Движении сопротивления. В частности, в странах Западной Европы в Движении сопротивления участвовали более 3 тысяч азербайджанцев.

Велик подвиг самоотверженных тружеников тыла, во время войны многие азербайджанские заводы переоборудовались для производства военной продукции. В Азербайджане производилось более 130 видов вооружения, боеприпасов и техники. Так, на заводах Баку производились ракеты «Катюша», пулемет «Шнакин», истребители «Як-3». В Гяндже действовал крупный авиаремонтный завод, было отремонтировано и отправлено на фронт 782 самолета различных типов, а также свыше 1 550 авиадвигателей и других запчастей.

В годы Второй мировой войны Азербайджан стал одной из главных опор победы над фашизмом: более 80% всей нефти и нефтепродуктов, поступавших на фронт, 96% масел для военной техники производились в нашей республике. За четыре года азербайджанские нефтяники, работая в невероятно сложных условиях, дали фронту 75 миллионов тонн нефти и 22 миллиона тонн бензина. Это означало, что четыре из пяти самолетов, танков и автомашин на фронте были заправлены топливом, выработанным на бакинских нефтеперерабатывающих заводах.

Весомый вклад в победу внесли представители азербайджанской науки. Именно азербайджанской ученой мысли принадлежит изобретение зажигательной смеси, ставшую известной как «коктейль Молотова».

Большую роль сыграл Азербайджан и в обеспечении поставок для оборонных нужд из-за рубежа. Именно отсюда пролегал южный, трансиранский маршрут ленд-лиза, ставший жизненно важной артерией для фронта. Из Ирана - через Баку - на Северный Кавказ шли эшелоны с техникой, продовольствием и медикаментами. Второй путь южного маршрута – порты Ирана, откуда кораблями Каспийской флотилии груз доставлялся, в том числе, в Бакинский порт. В целом, по трансиранскому маршруту было перевезено около 4,2 млн тонн грузов для воюющей армии, что составило примерно 24% от общего объема поставок по ленд-лизу. Налаженный через Азербайджан канал поставок, позволив существенно поддержать наступательные операции в 1944 году, внес значительный вклад в победу над фашизмом.

В годы Второй мировой войны азербайджанский народ сдавал на нужды фронта сотни миллионов рублей, ценности, золотые и серебряные изделия. На средства, собранные простыми людьми, приобретались танки и самолеты для фронта.

Важно отметить роль Азербайджана в качестве одного из главных центров приема эвакуированных предприятий, а также тысяч беженцев с оккупированных районов советских республик. Сотни тысяч советских солдат получили лечение в госпиталях Азербайджана. В Баку функционировал 41 военный госпиталь, где прошли лечение 440 тысяч раненых.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал подвиг азербайджанского народа в годы Второй мировой войны, его весомый вклад в победу. «И неслучайно, что фашистская Германия стремилась захватить Баку. Я, кстати, говорил об этом в октябре 2019 года на саммите СНГ в Ашгабаде: есть известные кадры, где Гитлеру преподносят торт, на котором на немецком написано «Каспийское море» (там черный шоколад разлит в границах Каспийского моря), и он берет свастику и кладет ее прямо там, где написано «Баку». Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана», - констатировал глава государства в одном из своих интервью.

…Сегодня, в День Победы над фашизмом, мы с глубокой благодарностью чтим память героических сынов и дочерей Азербайджана, которые приближали ее своей отвагой, самоотверженностью и мужеством. Именно поэтому человечество обязано не допустить повторения тех трагических страниц истории.

