В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла стрельба с участием полицейских.

Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе офиса связи Секретной службы США.

«Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню», — говорится в сообщении в X (бывш. Twitter).

Уточняется, что полицейский выстрелил в одного человека. Его состояние на данный момент неизвестно.