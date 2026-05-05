Недалеко от Белого дома произошла стрельба
В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла стрельба с участием полицейских.
Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе офиса связи Секретной службы США.
«Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню», — говорится в сообщении в X (бывш. Twitter).
Уточняется, что полицейский выстрелил в одного человека. Его состояние на данный момент неизвестно.
