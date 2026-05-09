Армения диверсифицирует военное сотрудничество не в ущерб партнерам – замглавы Минобороны

Ереван проводит политику диверсификации отношений, в том числе в военной и оборонной сферах, однако это не направлено против тех или иных партнеров, заявил замминистра обороны Армении Арман Саркисян.

По его словам, сегодня Армения реализует задачи по развитию и совершенствованию собственных оборонных возможностей.

«Проводится диверсификация, которая подразумевает использование всех возможных средств для развития оборонных возможностей страны», – сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, не происходит ли это за счет отношений с Россией.

Саркисян заверил, что Армения не намерена развивать отношения с одним государством в ущерб отношениям с другими.

Напомним, что в последние годы Армения и Индия существенно нарастили военно-техническое сотрудничество: общая сумма контрактов превышает $1,5 млрд. В конце апреля с визитом в Индии находился глава Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян.

Армения также рассматривает возможность приобретения индийской ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Astra Mk1. Стороны ведут переговоры о поставках индийских тактических ракетных комплексов Pralay и о совместной разработке вооружений.

Ранее сообщалось о закупках реактивных систем залпового огня Pinaka, артиллерийских установок ATAGS и MARG, радиолокационных станций Swathi, а также зенитных ракетных комплексов Akash и других систем.

