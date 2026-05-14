Си Цзиньпин: неправильное решение вопроса Тайваня грозит конфликтом Китая и США

Неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение между Пекином и Вашингтоном.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

"Тайваньский вопрос — самый важный в китайско-американских отношениях. Если он будет урегулирован должным образом, отношения двух стран смогут сохранить общую стабильность. Если же нет, два государства столкнутся или даже вступят в конфликт, что поставит весь комплекс двусторонних связей в крайне опасное положение", — передает Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина.

Председатель КНР добавил, что стремление к "независимости острова" и мир в регионе исключают друг друга.

По его словам, поддержание стабильности в Тайваньском проливе выступает важнейшим фактором для отношений Китая и Соединенных Штатов.

